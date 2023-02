Scaletta Sanremo 2023 | chi sono gli ospiti | conduttrici | cantanti in gara e programma della finale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 febbraio 2023) Basta con l’attesa. Il Festival di, per la gioia di tutti, ha preso il via. Alla conduzione, per la quarta volta consecutiva, Amadeus: con lui sul palco, nelle vesti di co-conduttore, Gianni Morandi, che sarà anche protagonisti di una meravigliosa reunion con Massimo Ranieri e Al Bano. Ma non siete curiosi di sapere chitutti glie quale sarà laufficiale, serata per serata? Tra colpi di scena, monologhi e momenti di leggerezza, che non mancheranno. Nella prima serata, quella del 7 febbraio, abbiamo visto i primi 14 artisti in. E abbiamo visto salire sul palco Mahmood e Blanco, i vincitoriscorsa edizione. Ma non solo. C’è stato anche lo spettacolo dei Pooh, poi Amadeus ha dato spazio all’attrice Elena Sofia Ricci, che ha presentato la nuova ...