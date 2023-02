Sarri via dalla Lazio? Due big italiane seguono l’allenatore

(Di sabato 11 febbraio 2023) Clamorosa indiscrezione riguardante il futuro di Maurizio, attualmente allenatore della. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il suo futuro potrebbe essere lontanoma ancora in Italia. Nonostante il rinnovo di contratto fino al 2025, due big del campionato italiano starebbero seguendo il tecnico ex Juve in caso di addio dei loro rispettivi tecnici. MaurizioInter e Milanper la prossima stagione L’indiscrezione lanciata da Il Messaggero riguarda Inter e Milan. Infatti qualora i due club decidessero di liberarsi dei rispettivi tecnici, l’eventuale sostituto potrebbe essere proprio Maurizio. Il tecnico ha rinnovato il proprio contratto fino al 2025, ma ...

Aldel Mare il blitz di Mourinho vale 1,95,Dybala e Abraham alla pari per il gol Roma, 10 ... su Planetwin365 è la squadra di(imbattuta con l'Atalanta da quattro partite) a partire con un ...Il recente riferimento alla possibilità di andara dicembre (lo voleva il Portogallo) non è ... Lazio " Atalanta, le formazioni:con l'undici titolare, Gasperini senza Maehle e Muriel Anche a ...

Verona Lazio, Sarri: "Mi porto via l'atteggiamento". Zaffaroni ... Tag24

Verona-Lazio, Sarri: “Così buttiamo via punti. Sergej ha fatto un miracolo” Cittaceleste.it

Sarri insiste: «Alla Lazio sarebbe difficile anche per uno psicologo ... IlNapolista

Due big di Serie A pensano a Sarri per la prossima stagione Calcio in Pillole

Lazio, Il Messaggero: “Sarri fece il nome di Giuntoli a Lotito” Solo la Lazio

I successivi gol arrivarono nel 2019 e nel 2021 con Sarri in panchina: nel primo caso si tratta di una doppietta arrivata nella vittoria interna per 3-3 che diede definitivamente il via alla ...Una vittoria garantirebbe agli uomini di Sarri di tenere il quarto posto ... Il sito CittàCeleste.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l., con sede in Roma, Via Bomarzo n. 34, C.F, PI e numero di ...