Sanremo | una serata da abolire | è la fiera del massacro

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 11 febbraio 2023) È un Festival acqua, per dire annacquato, aquitrinoso. Un Festival all’acqua, pazza, di rose (calpestate), stagnante, come quel sole acqua che c’è ma non splende, è velato, lattiginoso, non scalda, abbacina e basta. Ma possiamo, or che la liturgia già volge al termine, possiamo andare oltre i bagliori e vedere, e riferire, le cose per quelle che sono? Prendiamo l’audience, questo miracolo dei pani e dei pesci alle nozze di; mirabolanti, impensabili i sessanta, sessantatre su cento sintonizzati, ma se andiamo a vedere i numeri assoluti, la secondal’hanno seguita in 9 milioni di media; ai tempi di Baglioni stavo in sala stampa e con un milione e passa in più ci scappava la tragedia. Qui erano attesi i 13 milioni fissi, fortuna che la pubblicità era già tutta venduta, ma il Festival acqua, “specchio del paese”, è un po’ la storia del ...