Sanremo | sui media sono in testa Mengoni e Giorgia

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Anche quest’anno il Festival disi conferma uno schiacciasassi sui mezzi di informazione italiani oscurando fatti ben più importanti come il terremoto in Turchia, le imminenti elezioni regionali piuttosto che la guerra in Ucraina: nelle ultime due settimane, la voce “Festival di” infatti, ha ottenuto 47.439 citazioni suied è stata pronunciata ogni 30 secondi sugli organi d’informazione nazionali e locali. E’ quanto emerge dal monitoraggio svolto damonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.monitor.it ha indagato qualistati i cantanti del festival che hanno avuto più visibilità sui ...