Sanremo | serata delle cover? Bocciata | Grignani-Arisa interminabili | medley prevedibili e Francini da oratorio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Di solito laè la più bella del festival. In passato ci ha regalato momenti indimenticabili. Questa volta non so, anzi direi di no. Mi sembra che qualcosa non abbia funzionato del tutto, che lasia trascorsa lentamente tra improvvise accensioni persino eccessive (il duetto trae Gianlucaindubbiamente coinvolgente, ma che non sembrava in grado di concludersi) e lunghi momenti sottotono. Forse non ha giovato la scelta di troppio di versioni sussurrate di canzoni dotate, nell’originale, di ben altro tono: La notte vola, l’esempio più clamoroso, ma anche Azzurro, benché in quel caso ci sia la giustificazione della presenza di Carla Bruni e del suo celebre “vocino”. Di sicuro non ha ...