Sanremo | premio a Peppino Di Capri Brividi all' Ariston con Giorgia ed Elisa

L'ottantatreenne cantante esegue il suo classico 'Champagne' e riceve il'Città di' alla carriera dal sindaco e dall'assessore alla Cultura della località ligure. (AGI) 21:10 Energico ...L'artista ha ritirato sul palco ilCittà dialla carriera dopo aver intonato 'Champagne', accompagnandosi al pianoforte, e dopo aver accennato, a cappella, 'Un grande amore e niente ...

Sanremo, Premio Jannacci a I Colla Zio RaiNews

Sanremo, i Colla Zio ricevono il premio Enzo Jannacci - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Sanremo: ai Colla Zio il Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie Agenzia ANSA

I Maneskin ricevono il premio "Citta' di Sanremo" - Spettacolo Agenzia ANSA

Quarta serata del festival di Sanremo dedicata ai duetti per i 28 cantanti in gara. Come dichiarato da Amadeus, la serata è più snella del solito, con meno… Leggi ...21.12: E’ il momento dell’ospite d’onore Peppino Di Capri, a cui viene consegnato il Premio Città di Sanremo alla carriera. Il cantante esegue al pianoforte Champagne. L’Ariston canta con lui e si ...