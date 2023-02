Sanremo | Mengoni vince anche i duetti cover e Ultimo è l' eterno secondo Chiara Francini e la maternità | cosa è successo nella semifinale

(Di sabato 11 febbraio 2023) Magia con Marcoche canta 'Let it be' accompagnato dal Kingdom Choir. Ma sono stati tanti i momenti da ricordare, Biagio Antonacci che canta 'Vorrei cantare come Biagio' con Tananai e Don Joe,...

In classifica generale invecerafforza il primato davanti a Ultimo. Lazza terzo, Tananai ... anche se non ci sei' Cannabis, Fedez e Articolo 31 cantano 'Ohi Maria' a. Poi l'appello alla ...... l'affezionato pubblico del Festival diè abituato a vedere gli artisti mettersi in gioco ... È vero che la performance di Marcoi è stata magica con Let it be e l'accompagnamento del ...

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince la serata delle cover - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, la classifica generale provvisoria dopo la quarta serata: Mengoni pigliatutto La Gazzetta dello Sport

Marco Mengoni vincitore serata cover Sanremo 2023: la classifica dopo la quarta serata La Stampa

Sanremo 2023, Marco Mengoni vince la serata dei duetti con «Let it be». La top 5 - Il video Open

Sanremo 2023, Marco Mengoni vince la serata duetti ed è ancora in testa TGCOM

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Sanremo, la classifica della serata cover e la nuova classifica generale: Marco Mengoni insieme al Kingdom Choir si aggiudica con "Let it be". La graduatoria è stata ...