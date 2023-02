Sanremo | Mengoni piglia tutto? Attenzione a Ultimo al televoto

(Di sabato 11 febbraio 2023)giro, ultima corsa, ultima serata per il Festival di2023. Siamo arrivati alla quinta e ultima serata della kermesse e ora tutti i riflettori sono puntati sulla classifica e su chi sarà il nuovo vincitore di questa 73esima edizione. Ieri, con la straordinaria serata dei duetti e delle cover che ha portato sul palco oltre oltre 56 artisti, ha trionfato Marcocon la sua versione di “Let it be” eseguita insieme al Kingdom Choir. Primo nella classifica della speciale serata dei duetti, Marcoè solo alla metà di quello che tutti, rumors, critica e giornalisti, a questo punto si aspettano e prevedono. Fin dall’inizio del Festival,è infatti senza dubbio l’artista favorito per la vittoria, possibilità (al netto delle dovute scaramanzie) al momento più che verosimile, ...

Leggi anche Chi è Chiara Francini: l'attrice, comica e scrittrice co - conduttrice a2023, la classifica della quarta serata:vince la sfida delle cover e rimane in testa 'E ...... analisi di un successo ritrovato2023, quarta serata: la classifica generale Al termine della quarta serata la classifica generale è la seguente: MARCOULTIMO LAZZA MR. RAIN GIORGIA ...

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince la serata delle cover - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, la classifica generale provvisoria dopo la quarta serata: Mengoni pigliatutto La Gazzetta dello Sport

Sanremo, 11 milioni di spettatori e 66,5% di share. Mengoni vince la serata cover e resta primo ilmessaggero.it

Sanremo 2023, Marco Mengoni vince la serata dei duetti con «Let it be». La top 5 - Il video Open

Sanremo 2023, Mengoni vince la serata duetti e guida la classifica. Monologo di Francini Sky Tg24

Marco Mengoni si aggiudica la serata delle cover. Sul podio anche Ultimo e Lazza. Poi Giorgia e Mr. Rain È Marco Mengoni con la sua versione di Let it be dei Beatles, cantata con il Kingdom… Leggi ...Marco Mengoni è in cima alla classifica provvisoria di Sanremo 2023 con la sua Due, canzone che ha incantato dal primo momento il pubblico dell'Ariston e a casa… Leggi ...