Sanremo | Mengoni migliore Cover e primo posto Ultimo e Lazza sul podio

Marcoinsieme al Kingdom Choir si aggiudica con 'Let it be' la vittoria nella serata delle cover del festival di. A seguire Ultimo, Lazza, Giorgia, Mr Rain.La serata dei duetti del Festival difinisce praticamente in karaoke, pochi gli artisti in gara che hanno provato ad offrire uno ... la versione gospel di 'Let It Be' firmata daemoziona,...

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince la serata delle cover - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, Marco Mengoni vince la serata dei duetti con «Let it be». La top 5 - Il video Open

Sanremo 2023, la classifica generale provvisoria dopo la quarta serata: Mengoni pigliatutto La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, Marco Mengoni vince la serata duetti ed è ancora in testa TGCOM

Marco Mengoni vincitore serata cover Sanremo 2023: la classifica dopo la quarta serata La Stampa

Sabato all’Ariston si assegna il Festival: «Due vite», in testa dopo le prime due esibizioni, sembra fare corsa a sé, ma alle sue spalle risale «Supereroi», ora a 3,50, con «Alba» che resiste al terzo ...«Ho digiunato per 2 settimane per indossare il vestito di stasera» Sanremo, la GenZ vota Marco Mengoni o Lazza. Agli Articolo 31 il premio come miglior artista "boomer" Chiara Francini, nonostante sia ...