Sanremo | Mengoni e Kingdom Choir | per loro la standing ovation dell' Ariston

(Di sabato 11 febbraio 2023), 10 feb. (Adnkronos) - La plateaha tributato unaa Marco. Il pubblico si è alzato in piedi al termine'esibizione'artista insieme al, con il quale ha eseguito un'intensa versione di 'Let it Be'. Il coro scelto dall'artista romano per la serata cover del festival è quello che ha cantato al matrimonio tra Harry e Meghan, eseguendo una versione di 'Stand by me'.

...e delle canzoni previste durante la serata di venerdì 10 febbraio 2023 al Festival di: ... Marcocon il Kingdom Choir: 'Let it be' dei Beatles;. gIANMARIA con Manuel Agnelli: 'Quello che ...20:56 Per i bookmaker la sfida è tra, Mr. Rain e Ultimo La 73esima edizione del Festival disi avvia verso la finale e gli esperti Sisal confermano Marco(1.55) con la sua '...

Sanremo 2023 DIRETTA, quarta serata con i duetti. Mengoni canta Let it be con coro gospel Sky Tg24

Sanremo, serata cover: Giorgia ed Elisa sono magiche e il loro medley incanta l'Ariston - La diretta della quarta serata - La diretta della quarta serata RaiNews

Diretta Sanremo 2023, tocca a Marco Mengoni LIVE Corriere dello Sport

Marco Mengoni fa brillare Sanremo cantando Let it be con il look argento Stile e Trend Fanpage

Testo e significato di Due vite, la canzone di Marco Mengoni a Sanremo 2023 Elle

Serata delle cover stasera a Sanremo 2023. Medley, grandi classici e qualche sorpresa: dagli anni '60 ai 2000. Sul palco amici storici, come Ultimo e Ramazzotti, Giorgia ed Elisa ma anche coppie ...A Sanremo 2023 questa sera è la serata cover ... Fermi tutti perché oltre ad aver praticamente già vinto il Festival (la serata di domani è superflua) Mengoni ha finalmente trovato il suo look con ...