Sanremo | Mengoni a FqMagazine | “A chi dedico la mia partecipazione? A tutti quelli che non mi hanno voluto Mi hanno fortificato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Andrea Conti, dalla sala stampa dell’Ariston, ha improvvisato una breve diretta Instagram con Marco. Il cantante, sollecitato sulla suaal Festival, ha detto: “A chila mia? Ache mipermesso di essere qui oggi e in questo modo… ma anche ache non mimai volito. Quando fai questo mestiere hai per forza di cose anche dei detrattori… come è giusto che sia. Loanche a loro perché mi. Non a caso all’epoca ci fu “grazie per avermo fatto male, non lo dimenticherò”, perché ti forgia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.