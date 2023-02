Sanremo | Marco Mengoni vince la serata delle cover

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 febbraio 2023)(ITALPRESS) –lacon “Let It Be” insieme al Kingdom Choir. Ultimo si è classificato secondo, seguito da Lazza, Giorgia e Mr. Rain. Sul palco si sono esibiti, nell’ordine Ariete e Sangiovanni con Centro di gravità permanente di Franco Battiato; Will con Michele Zarrillo con Cinque giorni di te e di me; Elodie e Big Mama con American woman; Olly e Lorella Cuccarini con La notte vola; Ultimo con Eros Ramazzotti in un medley dello stesso Ramazzotti; Lazza con Emma e il primo violino della Scala, Laura Marzadori con La fine; Tananai con Biagio Antonacci e Don Joe con Vorrei cantare come Biagio e un medley di Antonacci; Shari con Salmo con Diavolo in me e un medley di Zucchero; Gianluca Grignani e Arisa con Destinazione ...