Sanremo | Marco Mengoni vince la serata delle cover

(Di sabato 11 febbraio 2023)(ITALPRESS) –lacon “Let It Be” insieme al Kingdom Choir. Ultimo si è classificato secondo, seguito da Lazza, Giorgia e Mr. Rain. Sul palco si sono esibiti, nell'ordine Ariete e Sangiovanni con Centro di gravità permanente di Franco Battiato; Will con Michele Zarrillo con Cinque giorni di te e di me; Elodie e Big Mama con American woman; Olly e Lorella Cuccarini con La notte vola; Ultimo con Eros Ramazzotti in un medley dello stesso Ramazzotti; Lazza con Emma e il primo violino della Scala, Laura Marzadori con La fine; Tananai con Biagio Antonacci e Don Joe con Vorrei cantare come Biagio e un medley di Antonacci; Shari con Salmo con Diavolo in me e un medley di Zucchero; Gianluca Grignani e Arisa con Destinazione Paradiso; ...

...e delle canzoni previste durante la serata di venerdì 10 febbraio 2023 al Festival di: ...Mengoni con il Kingdom Choir: 'Let it be' dei Beatles;. gIANMARIA con Manuel Agnelli: 'Quello che ...Rain e Ultimo La 73esima edizione del Festival disi avvia verso la finale e gli esperti Sisal confermanoMengoni (1.55) con la sua 'Due vite' come superfavorito alla vittoria finale, ...

Sanremo 2023 Mengoni vince la serata duetti e guida la classifica. Monologo di Francini Sky Tg24

Marco Mengoni fa brillare Sanremo cantando Let it be con il look argento Stile e Trend Fanpage

Testo e significato di Due vite, la canzone di Marco Mengoni a Sanremo 2023 Elle

Il Kingdom Choir con Marco Mengoni nella serata dei duetti a Sanremo: il video in esclusiva la Repubblica

La serata delle cover e dei duetti, la quarta del Festival, vede il trionfo di Marco Mengoni, davanti a Ultimo, Lazza, Giorgia e Mr Rain. Una vittoria che rafforza la prima posizione di Mengoni in ...La top 5 delle cover Marco Mengoni vince la serata delle cover. Questa la Top 5 delle cover della 73esima edizione del Festival di Sanremo: 1) Marco Mengoni - Let it be 2) Ultimo - medley di Eros ...