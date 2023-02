Sanremo | l' omaggio a Dalla di Gianni Morandi

...Nel corso della conferenza stampa che mercoledì 8 febbraio 2023 presso il Casinò di, c'... durante la quale c'è stato anche l'a Stefano D'Orazio, il batterista scomparso nel 2020. ...Nessuno ha mancato di sottolineare come i due fossero amici e di come quest'fosse quasi dovuto. Un grande della musica che ne omaggia un altro. Nulla da togliere a Gianni, ma Dalla "non ha ...

Sanremo 2023, salta l'omaggio di Morandi a Lucio Dalla: ritardi sulla scaletta il Resto del Carlino

Gigi D'Agostino, l’omaggio a Sanremo 2023 con L'amour toujours: la malattia, gli inizi, le canzoni Corriere della Sera

Sanremo, diretta terza serata. Marco Mengoni al primo posto, seguito da Ultimo e Mr. Rain. I Maneskin infiamma ilmattino.it

Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri: a Sanremo l'omaggio a Umberto Bindi ilmessaggero.it

Foti (FdI): «Sanremo renda omaggio alle vittime delle foibe» Corriere della Sera

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Sono stati 11 milioni 121 mila, pari al 66.5% di share, i telespettatori che hanno seguito in media (dalle 21.25 all'1.59) su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo, ...“In due si canta meglio” scriveva, nel 1988, “Tv, Sorrisi e Canzoni” riguardo il mitico tour del duo Dalla-Morandi. Dopo 35 anni, Gianni, da solo stavolta, omaggia sul palco dell’Ariston il cantautore ...