Sanremo | Lazza scende dal palco e si dirige verso una ‘persona speciale’

(Di sabato 11 febbraio 2023)sono una combo vincente, non si parla solo di musica e di beat, ma di un gesto che ha sconvolto il pubblico e il conduttore. Il Festival diha tra le new entry, un giovane cantante amato e seguito dal pubblico, ma qualcosa di inedito è appena accaduto. E’ stato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

... confusionarie e iconiche di questo. Su internet fioccano i meme e i video sono già virali ... che aveva appena finito di accompagnaree Emma per la loro esibizione. Le gaffe non ...... analisi di un successo ritrovato2023, quarta serata: la classifica generale Al termine della quarta serata la classifica generale è la seguente: MARCO MENGONI ULTIMOMR. RAIN GIORGIA ...

Sanremo 2023, la GenZ per la vittoria di Mengoni o di Lazza | Agli Articolo 31 il premio come miglior artista “boomer” TGCOM

Sanremo 2023, dall'imitazione di Arisa firmata Brenda Lodigiani a Lazza secondo Nesli. Cosa è successo nella quarta ... Open

Sanremo Pagelle Live: "Ultimo aiuta Ramazotti, Lazza ed Emma da 9, il caos di Grignani e Arisa è un capolavoro" La Stampa

Sanremo, il podio per la Generazione Z: Mengoni, Lazza e Mr.Rain - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Lazza, in gara al 73esimo Festival di Sanremo con il brano “Cenere”, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa alla sala stampa Lucio Dalla del Palafiori. Abbiamo chiesto a Lazza ...La scelta di molti artisti in gara di attingere al loro repertorio nella serata cover e duetti ci è sembrata poco coraggiosa: c’è a chi è andata bene e a chi meno All’Ariston si sono spente le luci su ...