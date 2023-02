Sanremo | J - Ax attacca gli orari delle canzoni | ' Ci è toccato competere con i porno delle tv regionali'

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ringrazia Amadeus, Gianni Morandi e il suo team, ma J - Ax a poche ore dalla finale non perde occasione per fare polemica . Con un video (storie su Instagram) da, la metà degli Articolo ...

... ad eccezione della prima sera, da quando è aperto il televoto, ci è toccata la concorrenza dei porno sulle tv regionali che come sappiamo è l'unica che può portare via share aè ...Leggi Anche2023, Coletta: 'La Rai si dissocia da Fedez'. Amadeus precisa: "Non sono ... dovranno necessariamente portare a un immediato chiarimento',Foti. 'Chiediamo con fermezza che ...

FdI attacca Sanremo dopo l'esibizione di Fedez - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, Fratelli d'Italia attacca il Festival per l'esibizione di Fedez Vanity Fair Italia

Fratelli d'Italia attacca il Festival di Sanremo: In Rai qualcuno ... Fanpage.it

Fedez attacca Anna Oxa: ecco la dura risposta della cantante blue News | Svizzera italiana

Fedez, che attacco a Anna Oxa: "Molto maleducata, ecco cosa è successo alle prove" Corriere dello Sport

Per chi ha un po’ di memoria storica, nel 95 stavamo cantando ‘Ohi Maria’ a Domenica In con Carlo Conti, c’erano le elezioni e non sapevano come attaccare la sinistra ... con questo pezzo dovevamo ...Più racconti introspettivi. Meno cedimenti commerciali. Le canzoni “sanremesi” spariscono. Nasce uno stile che si ispira alla realtà ...