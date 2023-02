Sanremo | il giorno della finale | Mengoni sembra il Napoli di Spalletti | Mr Rain come l’Atalanta

... Chiara Francini, co - conduttrice della quarta serata del Festival di, ha parlato di un ... Una condizione che vivono in molte, in una società che non solo ti sbatte in faccia ogni"l'...Il Festival volge al termine e anche per Casaquesto è l'ultimodi programmazione. Casacosa fare oggi Come consuetudine nelle sale allestite al Palafiori si alterneranno eventi per tutti i gusti, fra presentazioni, ...

Sanremo 2023, Amadeus parlerà delle Foibe nel Giorno del Ricordo: il chiarimento dopo l'appello di Sangiuliano Virgilio Notizie

Sanremo, Amadeus: "Ci occuperemo del Giorno del Ricordo e delle foibe, era già previsto" la Repubblica

Amadeus commemora le foibe a Sanremo per il giorno del ricordo su richiesta del governo Domani

Emma canta con Lazza nella serata duetti a Sanremo: "Sono fiera di te dal primo giorno" la Repubblica

Lazza e i fiori di Sanremo 2023 Sono per mamma Francesca IL GIORNO

Sanremo 2023: Riccardo Fogli parla dei suoi problemi economici ... La storica band ha raccontato ai giornalisti della performance del giorno prima sul Palco dell'Ariston, durante la quale c'è stato ...Il suo monologo arriva dritto come un pugno allo stomaco: Chiara Francini, co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo, ha parlato di un dolore ... in una società che non solo ti sbatte ...