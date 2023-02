Sanremo | Fuortes “Nessuna censura sul testo di Zelensky”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023)(ITALPRESS) – “Le polemiche sono connaturate al Festival, ma quelle su questo intervento disono state particolari. Si è parlato di, di condizionamenti sui testi. Tutto assolutamente non fondato”. Così l'amministratore delegato della Rai, Carlo, nel corso di una conferenza stampa a, in merito aldel presidente ucraino Volodymyrche sarà letto stasera nella serata finale del Festival da Amadeus.Accanto aYaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino in Italia, che stasera sarà all'Ariston. “Ritenevamo che fosse realmente importante ristabilire la verità dei fatti, quindi ringrazio l'ambasciatore che ha accettato di venire, e stasera sarà con noi ospite nella serata finale, e anche di questo lo ...