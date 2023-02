Sanremo | Fedez racconta un retroscena su Anna Oxa | “Ha saltato la fila”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 11 febbraio 2023)Oxa, nonostante la posizione in classifica piuttosto bassa, è sempre più protagonista di questa Festival di. La cantante sta facendo parlare molto di sé, dapprima per i suoi post su Facebook e successivamente per la fake news che l’ha vista protagonista di una rissa con Madame. Questa volta, però,hato un L'articolo