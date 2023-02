(Di sabato 11 febbraio 2023) Le parole di Antoniozzi 'Molti esponentinostra maggioranza, come Maurizio Gasparri, sono impegnati anche con associazioni che si battono contro ogni dipendenza. Non regge nemmeno il discorso ...

sul freestyle di Fedez: 'è una tribuna elettorale con il consenso dei vertici Rai' - Anche un'altra polemica - che riguarda sempre Fedez - ha acceso il dibattito politico. Durante la ...Così Amadeus in conferenza stampa asulle critiche arrivate da. Coletta(Prime Time Rai),a una domanda sulle provocazioni dal palco risponde: "Il Festival diè un prodotto tv e non ...

Fratelli D’Italia contro Sanremo: «Killeraggio politico, chi sapeva di Fedez in Rai lasci» Corriere della Sera

Caso Fedez, Fratelli d'Italia contro Sanremo: "Killeraggio politico. Cannabis mai legale". Il Pd: "Aria di Mi… la Repubblica

Sanremo, Fdi risponde a Fedez: "Legalizzazione della cannabis Mai" | Amadeus: "Nessuna pressione politica" | Stasera il messaggio di Zelensky TGCOM

Sanremo, Fdi risponde agli Articolo 31 sulla legalizzazione della cannabis Domani

BALBONI (FDI): CHI NON HA VIGILATO SU FEDEZ SI DIMETTA Lo spettacolo ... Lo ha detto Amadeus, direttore artistico di Sanremo, in conferenza stampa. In riferimento al racconto di Morandi, che ha ...(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - "Fornire le armi a una parte belligerante equivale a essere in guerra. Quindi noi oggi abbiamo radunato tantissimi gruppi: partiti politici, ma anche semplici collettivi e ...