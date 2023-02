Sanremo | FdI attacca | «Tribuna elettorale | chi sapeva di Fedez lasci La Rai | «Non sapevamo avrebbe strappato quella foto»

(Di sabato 11 febbraio 2023)2023. I "casi"(con ladel viceministro Bignami strappata in diretta e poi lo stesso rapper che in duetto con gli Articolo 31 invita la premier Giorgia Meloni a...

... rendendosi di fatto complici del soliloquio politico di Fedez e del suo attacco ad un viceministro della Repubblica ', accusa Tommaso Foti, capogruppo dialla Camera., la polemica ' ...'Il nostro governo non legalizzerà mai la cannabis e nessun tipo di droga'. Al Festival diarriva pure la polemica sulle droghe leggere , innescata guarda caso da Fedez che nel suo duetto con gli Articolo 31 sulle note di Tranqi Funky , nella quarto serata dedicata alle cover, si ...

Fratelli D’Italia contro Sanremo: «Killeraggio politico, chi sapeva di Fedez in Rai lasci» Corriere della Sera

Sanremo, Fdi risponde agli Articolo 31 sulla legalizzazione della cannabis Domani

Sanremo, Fdi risponde a Fedez: "Legalizzazione della cannabis Mai" | E attacca il Festival: "Una tribuna elettorale" TGCOM

Un Sanremo da Pecora, vince il senatore Lucio Malan di FdI: Gasparri vicepresidente del Senato non ce la fa La Stampa

Sanremo, FdI attacca: «Chi sapeva di Fedez lasci la Rai. Legalizzare la cannabis Mai» Sanremo, il figlio di Amadeus lo ha fatto in diretta con Andrea Delogu e gli Autogol: «Era terrorizzato». Cosa è ...Sanremo 2023. I "casi" Fedez (con la foto del viceministro Bignami strappata in diretta e poi lo stesso rapper che in duetto con gli Articolo 31 invita la premier Giorgia Meloni ...