Mara Venier:sull'invito a Blanco Mara Venier condurrà Domenica In dal palco dell'Ariston per la consueta puntata annuale post -. Come di consueto, tutti (o quasi) i cantanti in gara ...Blanco ancora al centro della polemica dopo quanto accaduto al Festival di2023 . Nei giorni scorsi il cantante è stato invitato da Mara Venier a Domenica In . La ...però presentato una...

Sanremo, diffida a Rai e Mara Venier: "Blanco non deve andare a Domenica In" Corriere dello Sport

Sanremo 2023, “No a Blanco a Domenica In. Sarebbe un messaggio altamente diseducativo”: la… Il Fatto Quotidiano

Rai e Mara Venier diffidate: "Blanco non deve partecipare a Domenica In" Today.it

La serata finale: si parte con l'omaggio commosso a Lucio Dalla di ... RaiNews

Leclerc a Sanremo 2023 con Fedez e la suocera: il gesto di Amadeus Corriere dello Sport

La conduttrice a «La vita in diretta» su Rai1 «Ho una proposta da farti Blanchito Bebe: la zia ti invita ufficialmente domenica, sarebbe bellissimo che tu… Leggi ...L'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi ha però presentato una diffida urgente alla Rai per impedire la partecipazione di Riccardo Fabbriconi, questo il nome del ventenne, alla trasmissione ...