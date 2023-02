Sanremo | Coletta | Fedez si è rifiutato di consegnare il nuovo testo

(Di sabato 11 febbraio 2023) AGI - La Rai ha saputo solo all'ultimo secondo cheaveva cambiato ildel suo intervento a. Lo ha spiegato il direttore dell'intrattenimento della Rai Stefano. "Solo nell'imminenza della messa in onda abbiamo saputo chenon avrebbe più portato ilche ci era stato consegnato da giorni, rifiutandosi diil". "Noi controlliamo tutti i testi, anche quello dei segmenti minori, ma non abbiamo avuto in consegna nessun- ha aggiunto-. Abbiamo ricevuto tutti i testi degli altri performer, soloha cambiato. L'indicazione per tutti era di non fare mai riferimenti politici, seppure non ci fosse una par condicio nazionale, ci sono elezioni ...

'Ribadisco inoltre - ha concluso- che non ero a conoscenza che Fedez avrebbe strappato la fotografia di Bignami e mi sono immediatamente dissociato'.

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2023 "E' una boutade che non ha alcun principio di realtà", le parole di Stefano Coletta nel corso della conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...14.09 Amadeus:"Con 66% non parlo di politica" "Oggi con il 66% non parlo di politica. Sostengo e difendo l'arte sul palco a spada tratta. Se c'è qualcuno che non apprezza quest'arte,neanche lo comme ...