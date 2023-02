Mollato ilchiesi di prendere lezioni di chitarra. Quindi arrivano le prime amicizie con la ... primi posti, che sono il favorito, penso che in questovinca la musica'. Uscendo dalla ...Il Festival dista ottenendo riscontri elevatissimi in termini di ascolti e sul web si ... che atra gli anni '90 e la prima metà dei 2000 ha fatto innamorare un'intera generazione con ...

Sanremo cavallo di Troia: Fdi usa il Festival per lanciare l'assalto ai vertici Rai L'HuffPost

Dal Primo maggio al finto ingresso in politica: le volte in cui Fedez è sceso in campo la Repubblica

Sanremo: Fedez mostra il vero volto del Festival, la politica! Antimafia Duemila

Perché Alessandro Cavallo accompagna Lorella Cuccarini e Olly al ... Fanpage.it

Stasera, Lorella Cuccarini a Sanremo con Alessandro Cavallo ... Dance Hall News

Mazzi: "Giusto cambiarli, perché cambiati i modelli culturali". Lo scontro a distanza dopo l'articolo de La Verità sul caso Fedez. Coletta: ...Gli Articolo 31 sul palco di Sanremo – Foto ANSA – Newnotizie.it Tra i tanti meriti che vengono riconosciuti ad Amadeus c’è anche quello di essere riuscito a portare sul palco dell’Ariston una band ...