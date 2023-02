Sanremo 2023 | torna Chiara Ferragni Depeche Mode al top

(Di sabato 11 febbraio 2023) Una finale all’insegna delle grandi emozioni, quella del Festival di, nella quale abbiamo incoronato il vincitore assoluto della 73ª edizione della manifestazione. Amadeus con Gianni Morandi ehanno condotto la quinta serata della kermesse e lei, che su quel palco ha debuttato il 7 febbraio, è stata applaudita dalla sua famiglia riunita al gran completo. Non solo mamma Marina, meravigliosa, ma anche il papà Marco e le amate sorelle Francesca e Valentina. L’ultima discesa diè stata l’unica co-conduttrice di quest’anno a essere protagonista di due serate. E di certo le più importanti: la prima e quella finale. Emozionatissima per l’ultima discesa, con un ...

SERATA SCHIAPARELLI - Che vuol dire che ne vedremo delle belle. Il primo look è un vestito composto da busto rigido dorato che riprende le forme del suo seno e sottoveste di satin blu che la stessa ...... siete d'accordo', 'Azzeccata la scelta della Ferragni di vestirsi con i colori dell'Ucraina vista la lettera di Zelenski di stasera a… nel frattempo Tananai porta una rosa gialla e ...

Look Sanremo 2003, le pagelle agli abiti della finale. Da Elodie a Mara Sattei. FOTO Sky Tg24

Chiara Ferragni alla finale di Sanremo 2023: cosa significa il primo abito con l'armatura dorata ilmessaggero.it

Sanremo 2023, la finale inizia con l'omaggio a Lucio Dalla, che profetizzò il successo di Mengoni - I video Open

Sanremo 2023, la scaletta della finale: ospiti e ordine di uscita dei cantanti La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la finale: scaletta, orari, cantanti e ospiti. Ferragni vestita d’oro, ora i Depeche Mode Corriere della Sera

Seduto in prima fila all'Ariston, accanto alla suocera Marina Di Guardo, Fedez non è riuscito a trattenere le lacrime alla finale del Festival di Sanremo 2023. Appena la moglie Chiara Ferragni è ...Il testo e la traduzione di Ghosts Again, la canzone dei Depeche Mode a Sanremo 2023 I Depeche Mode ritornano per la quarta volta al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Ghosts Again: dopo aver ...