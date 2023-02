Sanremo 2023 | top e flop dei duetti | Giorgia e Elisa due diamanti | Ariete e Sangiovanni crollano su Battiato Shari oscurata da Salmo

(Di sabato 11 febbraio 2023) A trionfare nella serata delle cover e deiè stato Marco Mengoni con “Let It Be” dei Beatles. Durante lo show ci sono stati altri momenti intensi, altri meno riusciti. Al secondo posto si è classificato Ultimo, al terzo Lazza, al quarto posto la favorita alla vigiliae al quinto Mr. Rain. TOP ELODIE ROCK, LAZZA ED EMMA ESPLOSIVI, CAOS GENIALE ARISA-GRIGNANI Elodie con Big Mama su “American woman” sfodera una inaspettata vena rock più che convincente. Super performance (Voto 8). Olly rispolvera “La notte vola” in versione remix e chiama con sé Lorella Cuccarini (che ha fatto il patto col diavolo perché sembra una 20enne) e il corpo di ballo. Piacevole (Voto 7). Ultimo punta sul nazional-popolare e il karaoke a tutto spiano, chiamando Eros per un super medley (Voto 8). Lazza chiama sul palco Emma per una delle canzoni più belle della ...

Chiara Francini, la lettera al figlio mai nato: 'Io volevo che tu fossi fiero di me, anche se non ci sei' Cannabis, Fedez e Articolo 31 cantano 'Ohi Maria' a. Poi l'appello alla Meloni: '...Ecco cosa è successo Arisa e l'incidente di 'stile' a: il vestito è lo stesso della violinista Laura Marzadori Rosa Chemical aLa 73esima edizione del Festival dista ...

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince la serata delle cover - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

La classifica generale dopo la quarta serata di Sanremo 2023: primo Marco Mengoni che vince anche per la cover Corriere della Sera

Sanremo 2023, emozioni e trasgressione: cos'è successo nella serata delle cover e dei duetti Repubblica TV

Chiara Francini, tutti gli abiti indossati durante la quarta serata di Sanremo 2023. FOTO Sky Tg24

Chiara Francini e i vestiti indossati a Sanremo 2023: ha scelto abiti Moschino sul palco e fuori La Gazzetta dello Sport

A completare il 'podio' Ultimo e Lazza. Marco Mengoni ha vinto con 'Let it be dei Beatles', cantata con il Kingdom Choir, la serata delle cover del festival di Sanremo. Ultimo, che ha chiuso al ...Amadeus, il direttore artistico di Sanremo, che era stato messo su alcuni giornali, in modo un po’ ridicolo, quasi nel ruolo di salvatore esterno della crisi confusa in cui si è avvitato il Pd, ha ...