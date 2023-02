Sanremo 2023 | The Kingdom Choir | dal matrimonio di Harry e Meghan al Festival con Marco Mengoni

Leggi su vanityfair

(Di sabato 11 febbraio 2023) Riflettori puntati sul coro gospel che ha duettato con l'artista italiano nella serata delle cover: dalla fondazione nel 1994 grazie ad un’intuizione della direttrice Karen Gibson all’esplosione di popolarità nel 2018 attraverso la performance al royal wedding dei Sussex, fino al trionfo sul palco dell'Ariston reinterpretando l’iconica Let it be