Sanremo 2023 | Rosa Chemical spiega il sex toy sul palco | Un inno alla libertà

(Di sabato 11 febbraio 2023) "Non era un vibratore, era un plug anale". Siparietto in sala stampa con la "lezione" disul sex toy che ha portato sulesibendosi con Rose Villain in America di Gianna Nannini: "L'ho portato sulcome tributocanzone, che è unsolitudine senza sentirsi soli, all'autoerotismo femminile, scritto nel '79".

Il nome del vincitore è atteso a notte fonda. Sul palco i 28 cantanti in gara, Elodie apre la serata, chiude Sethu. Una prima classifica, poi la top five, infine il verdetto. Sul palco Depeche Mode, ...- Dopo le emozioni e le sorprese delle prime quattro serate aè tutto pronto per la finale del 73° Festival in programma nella serata di oggi (sabato 11 febbraio) sul palco del teatro Ariston . A condurre la serara insieme al direttore artistico Amadeus ...

Dopo lo scontro politico della vigilia, arriva sul palco di Sanremo, all'1 di notte della serata finale, la lettera di Volodymyr Zelensky. Come previsto, è Amadeus a dar voce al messaggio del leader ...Brividi all'Ariston. I 28 big in gara a Sanremo 2023 ieri, 10 febbraio, si sono esibiti nelle serata cover. Marco Mengoni insieme al Kingdom Choir si aggiudica con "Let it be" la… Leggi ...