Sanremo 2023 | Rosa Chemical provoca | scene hot e bacia Fedez all’Ariston VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 11 febbraio 2023) Curioso momento sul palco dell’Ariston acon il suo look, outfit composto da gonna di pelle e camicia con i capezzoli scoperti. Ma non è tutto, nel corso dell’edibizione si è avvicinato aseduto in prima fila e ha simulatohot con lui, trascinandolo sul palco endolo al termine della canzone. Tutto questo proprio sotto gli occhi anche di Chiara Ferragni. SportFace.