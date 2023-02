Sanremo 2023 | Rosa Chemical mostra sul palco un sex toy | «Viva l' amore | viva il sesso!»

(Di sabato 11 febbraio 2023) Durante l'esibizione che l'ha visto duettare con Rose Villain sulle note di America di Gianna Nannini, l'artista hato un plug anale per celebrare la libertà sessuale

... le parole dell'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, in conferenza stampa aSi vede che Amadeus ci tiene", le parole di Ariete in conferenza stampa a

Sanremo 2023, «Blanco non deve partecipare a Domenica In», la Rai diffidata: ecco cosa è successo ilmessaggero.it

Sanremo 2023, chi sono gli Antytila: sul palco dell’Ariston la band ucraina che combatte al fronte e ha… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, la scaletta della finale: ospiti e ordine di uscita dei cantanti La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince la serata delle cover - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

La scaletta e le canzoni della finale di Sanremo 2023 – sabato 11 febbraio Tv Sorrisi e Canzoni

Non ne faccio una colpa alle persone che pensano queste cose. Io grazie a Sanremo sto dimostrando tanto", le parole di LDA, figlio di Gigi D'Alessio, nel corso della conferenza stampa a Sanremo. Fonte ...AGI/Vista - "Mi sono avvicinata al Festival con la partecipazione di Madame, che è una mia amica. Per noi giovani è stimolante. Si vede che Amadeus ci tiene", le parole di Ariete in conferenza stampa ...