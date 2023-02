Sanremo 2023 | “quando mi sono infiltrata al matrimonio di Anna Oxa ho rischiato ma ho guadagnato la sua fiducia” | il racconto esclusivo di Candida Morvillo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Oxa, Oxarte, Oxissima. Tra i pochi veri personaggi dic’è senza dubbioOxa, icona di stile e pure di strategia mediatica. Esce di rado, parla ancora meno ma, nel bene o nel male, riesce sempre a far discutere. Anche al Festival. Che sia per la fake news sulla multa o per il “bicchiere gate” sul presunto lancio di acqua nel backstage dell’Ariston o, ancora, per i post criptici sulla pagina Oxarte e la distanza ormai siderale dai giornalisti. Tutti s’abbuffano di riflettori e social, lei invece gioca di sottrazione estrema fino a scomparire dalle scene. No, non è una novità, visto che le sue interviste negli ultimi anni si contano su una mano. E una delle poche di cui si fida è, giornalista del Corriere della Sera, cui ha concesso colloqui esclusivi saccheggiati dai ...