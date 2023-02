Sanremo 2023 | oggi la finale Attesa per gli ascolti della quarta serata - Magazine - Sanremo

(Di sabato 11 febbraio 2023) Stasera la lettura del messaggio del presidente ucraino Zelensky, torna Chiara Ferragni come co - conduttrice di Amadeus e Gianni Morandi. Mengoni al comandoclassifica generale dopo il successo ...

Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, relativamente all' appello rivolto dagli Articolo 31 con Fedez ieri sera aalla presidente del Consiglio ...Titanic senza rivali al box office. Superati i 250mila euro di incasso in due giorni. Nella settimana diJames Cameron occupa il primo e il quinto posto della ...

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince la serata delle cover - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

La classifica generale dopo la quarta serata di Sanremo 2023: primo Marco Mengoni che vince anche per la cover Corriere della Sera

Sanremo 2023, le pagelle della serata cover del Festival Sky Tg24

Chiara Francini, tutti gli abiti indossati durante la quarta serata di Sanremo 2023. FOTO Sky Tg24

Chiara Francini e i vestiti indossati a Sanremo 2023: ha scelto abiti Moschino sul palco e fuori La Gazzetta dello Sport

La quarta serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo è dedicata ai duetti. Marco Mengoni ancora in testa alla classifica poi Ultimo, Lazza, Mr. Rain e Giorgia. Ariete e Sangiovanni (Centro ...C'è posta per te è l'opzione principale oggi in prima serata per chi non guarda la kermesse musicale su Rai 1: scopri il menù completo della serata televisiva Il Festival di Sanremo 2023 chiude i ...