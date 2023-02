Sanremo 2023 | Marco Mengoni vince la serata dei duetti con «Let it be» La top 5 – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 11 febbraio 2023) Èil vincitore della quartadel Festival di, dedicata a cover e. Il cantautore ha portato sul palco dell’Ariston il brano Let it be dei Beatles, in compagnia del Kingdom Choir 13. Ancora un secondo posto invece per Ultimo, che si è esibito insieme ad Eros Ramazzotti in alcuni classici del repertorio del cantautore, a partire dal celebre brano Un’emozione per sempre. Il terzo gradino del podio va a Lazza, che ha scelto di reinterpretare insieme a Emma Marrone il brano La Fine di Nesli. Seguono, rispettivamente al quarto e quinto posto, Giorgia e Mr. Rain. February 11,La performance diFoto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI su Open Leggi anche:, «La fine» interpretata ...