Sanremo 2023 | Marco Mengoni si commuove in conferenza stampa | “Sono molto emotivo… siamo molto stanchi in questi giorni”

Ieri sera il duetto fra Ultimo ed Eros ha partorito un topolone: esibizione rivedibile, vittoria di tappa mancata. Lazza vera sorpresa del ...Parole pesanti e allo stesso tempo sincere, quelle pronunciate dall'attrice ieri sera sul palco ...

Sanremo 2023, il monologo di Chiara Francini a notte fonda Un messaggio per Amadeus: riguarda la puntata,… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, il crollo di Mengoni: "Scusate ma...", scoppia a piangere Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince la serata delle cover - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023: classifica quarta serata. Mengoni primo e vince le cover | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

A che ora inizia e a che ora finisce Sanremo stasera Orari scaletta ospiti della finale del Festival Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Dopo una quarta serata di duetti e cover ad alto tasso di nostalgia (e di share: ben il 66,5% con 11 milioni di spettatori collegati), è tempo di prepararsi alla serata finale di Sanremo… Leggi ...Per chi ha la faccia pulita ma il cuore nell’errore, fuori dalla mia vita voglio amore voglio amore”. La cantautrice ha legato la narrazione della cover di Fabrizio De André al sup brano in gara 'Il ...