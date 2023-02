Sanremo 2023 | Marco Mengoni scoppia a piangere in conferenza stampa | VIDEO

Leggi su tpi

(Di sabato 11 febbraio 2023) Considerato il favorito numero uno per la vittoria di questo Festival,nel pomeriggio di oggi, prima della finale, èto in lacrime in. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il cantante di Due vite non è riuscito a trattenere la commozione: “Uno dei miei più grandi difetti? Sono molto emotivo. (…) Siamo molto stanchi in questi giorni, quindi evidentemente… Sono molto felice che il pezzo, che io, venga preso in questo modo”, ha dettomentre piangeva, sottolineando che il Festival, dal suo punto di vista, è andato benissimo e “molto oltre le aspettative”. la purezza e l’umiltà di“sono molto emotivo” e piange dalla felicità, è una grande persona sia dentro che fuori, vi auguro solo di ...