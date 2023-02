Sanremo 2023 | Marco Mengoni con Let it Be insieme al Kingdom Choir VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 11 febbraio 2023) Cheabbia deciso di fare piazza pulita al Festival di? In attesa del verdetto finale, dove lo vediamo tra i favoritissimi, intanto ha vinto la serata delle cover con il brano dei Beatles Let it Be intonatoal. Potete rivedere la performance in– Let it Be#pic.twitter.com/YuucMWPP0I — James Lucas (@JamesLucasIT) February 10,L’artista aveva effettuato una scelta non da tutti, quella di confrontarsi sul palcoscenico del Teatro Ariston con un brano divenuto nel tempo leggenda della musica internazionale. Per farlo aveva scelto di portare con sé non un solo artista, bensì il ...