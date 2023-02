Sanremo 2023 | Marco Mengoni con il Kingdom Choir vincono la serata delle cover!

Leggi su isaechia

(Di sabato 11 febbraio 2023) È appena andata in onda, in primasu Rai Uno, il penultimo appuntamento della 73esima edizione del Festival di, condotta per il quarto anno consecutivo da Amadeus, che è ancora una volta anche il direttore artistico della kermesse canora. Per questa nuova edizione il conduttore ha scelto di essere affiancato per tutte e cinque le serate da Gianni Morandi, l’iconico cantante terzo classificato lo scorso anno con Apri tutte le porte, scritta da Lorenzo Jovanotti. Dopo aver sbancato gli Auditel nelle prime tre puntate, Amadeus ha accolto sul palcoscenico del teatro Ariston della kermesse canora tutti i cantanti in gara per lacover. I 28 big in gara hanno infatti dovuto interpretare i più grandi successi della musica in compagnia di un artista. E per il secondo anno consecutivo da quando la ...