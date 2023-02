Sanremo 2023 | l’ultima serata e il ritorno di Chiara Ferragni

(Di sabato 11 febbraio 2023) Quinta e ultimaper il Festival di. Amadeus e Gianni Morandi appaiono emozionati a poche ore dall’annuncio del vincitore della kermesse e orgogliosi di questa 73esima edizione. Sul palco con loro per l’ultimo appuntamento al Teatro Ariston tornacome co-conduttrice. L’ultimo appuntamento con il Festival disi apre con l’inno d’Italia, intonato direttamente dalla banda dell’Aeronautica Militare Italiana. Amadeus e Gianni Morandi tornano sul palco dell’Ariston perquesta volta di nuovo insieme a. Non mancano anche tantissimi ospiti già annunciati nei giorni scorsi., foto Ansa – VelvetMagLa cronaca della ...

, i Colla Zio fanno dire ad Amadeus 'Straguzzo'. Punti per il FantaSanremo Ecco la verità Elodie a, dal pubblico gridano: 'Mi vuoi sposare'. La cantante ride prima dell'esibizione ...Sexy, forte, audace. Elodie è tornata sul palco dicon un nuovo look total black AGI - Sexy, forte, audace. Elodie è tornata sul palco dicon un nuovo look total black. Per la sua terza esibizione, che l'ha vista duettare con ...

Look Sanremo 2003, le pagelle agli abiti della finale. Da Elodie a Mara Sattei. FOTO Sky Tg24

Sanremo 2023, inno d'Italia rovinato: "Microfono aperto" Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023, la finale inizia con l'omaggio a Lucio Dalla, che profetizzò il successo di Mengoni - I video Open

Sanremo 2023, la scaletta della finale: ospiti e ordine di uscita dei cantanti La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la finale: scaletta, orari, cantanti e ospiti. Ferragni vestita d’oro, ora canta Giorgia Corriere della Sera

Stasera grande attesa per l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Sanremo 2023. Sarà presente per l’occasione anche l’ambasciatore dell’ucraina. Una band prestigiosa che… Leggi ...Siamo alla serata finale del 73esimo Festival di Sanremo. Accanto ad Amadeus e a Gianni Morandi torna nel ruolo di co-conduttrice l'influencer… Leggi ...