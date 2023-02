Sanremo 2023 | l’ufficio stampa di Anna Oxa risponde duramente a Fedez | “Non capiamo il suo problema”

Leggi su isaechia

(Di sabato 11 febbraio 2023) Hanno destato clamore le dure parole dinei confronti diOxa. Durante una diretta sul suo profilo Instagram, il rapper aveva svelato un retroscena sull’artista in gara alla 73esima edizione del Festival di. Stando a quanto raccontato, la cantante di origini italo -albanesi avrebbe tenuto un comportamento durante le prove che non era affatto piaciuto alle persone presenti: C’era una scaletta, una scaletta di artisti che doveva fare le prove. Lei è arrivata ed ha saltato la scaletta. Noi eravamo lì ad aspettare da due ore, c’erano altri artisti prima che stavano aspettando, lei è arrivata ed ha saltato la fila. È stata veramente maleducata, ero molto tentata dal dirglielo. Poi l’ho vista e ho lasciato perdere però è un comportamento… Domani lo saprà? Posso dirti, non me ne frega un ca**o, non ci si comporta ...