Sanremo 2023 | l' ironica battuta di Fiorello sul pacco sospetto

(Di sabato 11 febbraio 2023)- " Amadeus, che succede, tutto a posto laggiù? ". In sacco a pelo verde,si collega con l' Ariston , pronto per una nuova puntata di 'Viva Rai2! Viva!' che ormai è sempre più ...

La quarta serata del Festival diha regalato a tutti coloro che giocano al Fantasanremo delle belle sorprese. Con l'esibizione di Elodie - potete trovare qui la sua scheda - tutti coloro che l'hanno scelta in squadra ...- " Amadeus, che succede, tutto a posto laggiù ". In sacco a pelo verde, Fiorello si collega con l' Ariston , pronto per una nuova puntata di 'Viva Rai2! Viva!' che ormai è sempre più un late night show vista la durata monstre delle serate di

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince la serata delle cover - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

La classifica generale dopo la quarta serata di Sanremo 2023: primo Marco Mengoni che vince anche per la cover Corriere della Sera

Sanremo 2023, il meglio e il peggio della serata delle cover: dalla maternità mancata di Francini al sex toy … La Stampa

Chiara Francini, tutti gli abiti indossati durante la quarta serata di Sanremo 2023. FOTO Sky Tg24

Chiara Francini e i vestiti indossati a Sanremo 2023: ha scelto abiti Moschino sul palco e fuori La Gazzetta dello Sport

Arriveranno presto, prestissimo, i biliardini chiesti dai ragazzi del carcere minorile di Nisida. Quando mercoledì dal palco di Sanremo Francesca Fagnani ha letto il suo monologo che si ...Compie vent’anni proprio in questi giorni in cui è impegnato sul palco dell’Ariston. Ma rischia di essere un compleanno molto amaro per Blanco. La sua performance con i fiori di Sanremo, infatti, non ...