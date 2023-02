Sanremo 2023 | le pagelle ai look della finale | Amadeus inizia soft voto 8 – FOTO

Nella serata finale del Festival di, sabato 11 febbraio, tutte le canzoni intepretate verranno votate esclusivamente dal pubblico attraverso il Televoto . La media con le serate precedenti determinerà una nuova classifica ..., la scaletta dell'ultima serata. Elodie apre le danze, ultimo a esibirsi sarà Sethu . Il vincitore, secondo le previsioni, sarà annunciato alle 2.52. Marco Mengoni primo nella classifica ...

Sanremo 2023, la finale: scaletta, ospiti e cantanti della quinta serata la Repubblica

Sanremo 2023, la diretta: tra la finale e Zelensky, si chiude a notte fonda Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023, la scaletta della finale: ospiti e ordine di uscita dei cantanti La Gazzetta dello Sport

Scaletta quinta serata Sanremo 2023 in Pdf: orari, cantanti e ospiti di stasera QUOTIDIANO NAZIONALE

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince la serata delle cover - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Qual è il vestito di Chiara Ferragni questa sera al Festival di Sanremo 2023 per la finale. Di seguito, trovate tutte le immagini con il look, lo stilista e il prezzo dell’abito della cantante per ...(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - La finale del festival di Sanremo 73 ha preso il via con l'Inno nazionale suonato dalla Banda dell'Aeronautica. (ANSA).