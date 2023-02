Sanremo 2023 | LDA | “Napoli meraviglioso | è l’anno più bello della mia vita Adoro Lobotka”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 11 febbraio 2023) LDA, figlio di Gigi D’Alessio racconta le sue emozioni trae il possibile scudetto per ildi Spalletti. LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, è tra i 28 cantanti in gara al Festival di. Luca D’Alessio, vero nome del 19enne terzogenito di Gigi, si è fatto conoscere al pubblico lo scorso anno grazie a “Amici di Maria De Filippi“. Questa è la sua prima volta sul palco dell’Ariston. Nonostante la sua passione per la musica abbia superato quella per il calcio, LDA ha dichiarato che il suo tifo per ilnon è in discussione. Con la canzone “Se poi domani” e un’esibizione con Alex Britti in “Oggi sono io”, LDA sta dimostrando il suo talento musicale, ereditato dalla passione per la musica di suo padre e sostenuto da Anna Tatangelo, ex compagna di Gigi. LDA ai ...