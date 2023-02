Sanremo 2023 | l’abito della moglie di Amadeus Giovanna Civitillo per la serata finale del Festival | stilista | look

(Di sabato 11 febbraio 2023)2022,didelQuale abito (vestito) indossa ladi, per ladeldiin onda stasera, sabato 11 febbraio, su Rai 1? In questo articolo trovate tutte le immagini con ilcompagna del direttore artistico: in aggiornamento… Lodeldi ...

Nella serata dei duetti del Festival disi sono esibiti Gianluca Grignani e Arisa in un'arrangiamento di Destinazione Paradiso, nella quale non sono mancate sbavature, ma che è stata accolta e applaudita per la spontaneità dei ..."Non era un vibratore, era un plug anale". Siparietto in sala stampa con la "lezione" di Rosa Chemical sul sex toy che ha portato sul palco esibendosi con Rose Villain in America di Gianna Nannini: "L'...

Sanremo 2023, Fedez contro Anna Oxa: “Davvero maleducata. Ma chi sei per scavalcare gli altri che sono… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, chi sono gli Antytila: sul palco dell’Ariston la band ucraina che combatte al fronte e ha… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, la scaletta della finale: ospiti e ordine di uscita dei cantanti La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince la serata delle cover - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Scaletta della finale di Sanremo 2023: l'ordine di uscita della quinta serata la Repubblica

Amadeus a Muschio Selvaggio, a poche ore ore dalla finale di Sanremo 2023, ha raccontato di essere stanco ma “l’entusiasmo e l’adrenalina sono la mia benzina”. Pippo Baudo anni prima che lo ..."Scusate, sono molto felice ma anche molto emotivo". Marco Mengoni scoppia in lacrime durante la conferenza stampa, a poche ore dalla finale di Sanremo… Leggi ...