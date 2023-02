Sanremo 2023 | La Velenosa serata delle cover | Che spettacolo!

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 11 febbraio 2023) Io sono ancora in estasi. Che bellaquella di ieri al Festival di. Lacon i duetti è sempre la più bella ma ieri sera a parte due o tre esibizioni mi sono piaciuti molto tutti. Belle canzoni, pazzeschi gli ospiti e canzoni ben cantate. Alla fine ha vinto Marco Mengoni e la sua vittoria la trovo meritata. Cosa non fa con la voce quel ragazzo… Pazzesco. Il resto della classifica invece non mi trova d’accordo. Giorgia e Elisa solo quarte non si possono vedere. Hanno fatto esplodere l’Ariston con le loro voci e si meritavano se non il primo almeno il secondo posto. A me poi è piaciuta un sacco l’esibizione dal gusto internazionale di Elodie con Big Mama. Diciamo che siccome non c’erano i soldi per l’ospite internazionale, Elodie ha detto la popstar la faccio io! Bravissima. Ho amato anche ...