Sanremo 2023 | la scaletta della finale | ospiti i Depeche Mode

Luca Jurman senza freni sui big in gara aLuca Jurman ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha parlato die detto la sua sui 28 cantanti in gara . Senza mezzi termini,...Ha poi parlato di "Marcia su" perché tutti noi abbiamo in mente la "Marcia su Roma", luogo ... Questa è Lapsus dell'11 febbraio, la rubrica di Stefano Bartezzaghi sulle parole del momento

Sanremo 2023, Cristicchi: "Si danno 15 minuti a personaggi squallidi" Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023, la classifica e le news dal festival: stasera la finale la Repubblica

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince la serata delle cover - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, la classifica generale provvisoria dopo la quarta serata: Mengoni pigliatutto La Gazzetta dello Sport

Ascolti Sanremo 2023, la quarta serata dei duetti: 11 milioni di spettatori e il 66,5% la Repubblica

Senza alcun dubbio è stata la migliore co-conduttrice. Ha saputo tenere bene il palco, è stata spigliata e sicura di sé, non ha fatto mancare momenti di… Leggi ...“Il costo delle droghe è diminuito tristemente nel tempo – fa presente – e le mafie hanno operato scelte strategiche soprattutto sulla cocaina La replica alle parole della band sul palco dell'Ariston.