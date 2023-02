Sanremo 2023 | la scaletta completa della finale | i cantanti in ordine di apparizione e gli ospiti Amadeus leggerà il discorso di Zelensky alle 01 | 15 orario previsto

(Di sabato 11 febbraio 2023) La domanda delle domande è: chi vincerà? Per scoprirlo toccherà aspettare almeno le 3 del mattino (ma si andrà probabilmente molto oltre), quandoproclamerà il vincitore del Festival e chiuderà la maratona televisiva. Al suo fianco, oltre a Gianni Morandi, ci sarà Chiara Ferragni: che cosa farà non è dato saperlo, almeno per il momento, visto che sul fronte monologo ha dato. Stasera si esibiranno ovviamente tutti i 28, che verranno votati dal pubblico a casa attraverso il televoto, che porterà a scoprire i cinque più votati che si esibiranno di nuovo: a decretare il trionfatore sarà il voto congiunto di Giuria demoscopica, Sala Stampa e Televoto. Il messaggio del presidente ucraino Zelenski èverso l’una e 15, dopo l’esibizione di tutti gli artisti: verrà letto da ...

Al Festival disi è tenuta la serata dei duetti e tra le varie esibizioni si è tenuta anche quella di Lorella Cuccarini e Olly. Dato che la ballerina e cantante è anche insegnante nella scuola di Amici ,...Il duetto tra Gianluca Grignani e Arisa resterà nella storia di questo. Sulle note di 'Destinazione Paradiso', i due cantanti hanno creato un autentico show e si sono lasciati trascinare, cercando di coinvolgere in una strofa anche il direttore Rai Stefano ...

Tutto pronto per la serata finale di Sanremo 2023 e, come di consueto, ci saremo anche noi a farvi compagnia in questa lunga maratona fino a notte fonda. Come noto, riascolteremo tutte le 28 canzoni ...Minuto per minuto il racconto della finale dal Teatro Ariston: conducono Amadeus con Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Tutto quel che succede live.