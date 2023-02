Sanremo 2023 | la diretta della finale | Gianni Morandi si commuove omaggiando Lucio Dalla | grande attesa per il messaggio di Zelensky Si chiude alle 3

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) È tutto pronto per ladi. Al termine di una lunga maratona televisiva conosceremo il nome del vincitore di questa edizione. In programma l’esibizione di tutti i 28 cantanti giudicati dal televoto, fino a quando si arriverà a scoprire la top 5 dei più votati. A quel punto i primi 5 ricanteranno e questa volta con voto congiunto di Giuria demoscopica, Sala Stampa e Televoto si arriverà al verdetto. Moltaanche per ildel presidente ucrainoe per i numerosi ospiti: Depeche Mode, Gino Paoli e Ornella Vanoni. LA CRONACASERATA MINUTO PER MINUTO 20.51 – Amadeus elenca i codici di televoto, e subito dopo entra in scenache chitarra in mano omaggia ...