Sanremo 2023 | la diretta della finale | Gianni Morandi si commuove omaggiando Lucio Dalla e ‘bussa’ sul corpetto della Ferragni Fedez in platea piange – FOTO

(Di sabato 11 febbraio 2023) È tutto pronto per ladi. Al termine di una lunga maratona televisiva conosceremo il nome del vincitore di questa edizione. In programma l’esibizione di tutti i 28 cantanti giudicati dal televoto, fino a quando si arriverà a scoprire la top 5 dei più votati. A quel punto i primi 5 ricanteranno e questa volta con voto congiunto di Giuria demoscopica, Sala Stampa e Televoto si arriverà al verdetto. Molta attesa anche per il messaggio del presidente ucraino Zelensky e per i numerosi ospiti: Depeche Mode, Gino Paoli e Ornella Vanoni. LA CRONACASERATA MINUTO PER MINUTO 21.36 – Quinti in ordine di uscita sono Colapesce e Dimartino. 21.25 – Si torna al teatro Ariston e questa volta dalle scale scendono Amadeus,...

, i look della Finale dell'11 febbraio, quinta serata: Elodie infiamma ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Look, le pagelle agli abiti della finale. FOTO Ultimo giro di giostra per gli artisti dell'edizione numero settantatré pronti ...

Sanremo 2023, Tananai porta sul palco l’Ucraina. Morandi omaggia Dalla e si commuove. Canta Elodie, in sala q… La Stampa

Elodie vince a Sanremo 2023 la gara di stile: è ancora lei la più cool del Festival Stile e Trend Fanpage

Sanremo 2023, la scaletta della finale: ospiti e ordine di uscita dei cantanti La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la finale: scaletta, orari, cantanti e ospiti. Ora Tananai Corriere della Sera

Sanremo, la scaletta definitiva della quinta serata del Festival. Gli orari previsti per i Depeche Mode, Gino Paoli e ... Open

AGI - Sexy, forte, audace. Elodie è tornata sul palco di Sanremo 2023 con un nuovo look total black. Per la sua terza esibizione, che l'ha vista duettare con Big Mama sulle note di American Woman, ha ...Seduto in prima fila all'Ariston, accanto alla suocera Marina Di Guardo, Fedez non è riuscito a trattenere le lacrime alla finale del Festival di Sanremo 2023. Appena la moglie Chiara Ferragni è ...