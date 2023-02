Sanremo 2023 | la diretta della finale | Gianni Morandi omaggia Lucio Dalla | grande attesa per il messaggio di Zelensky Si chiude alle 3

(Di sabato 11 febbraio 2023) È tutto pronto per ladi. Al termine di una lunga maratona televisiva conosceremo il nome del vincitore di questa edizione. In programma l’esibizione di tutti i 28 cantanti giudicati dal televoto, fino a quando si arriverà a scoprire la top 5 dei più votati. A quel punto i primi 5 ricanteranno e questa volta con voto congiunto di Giuria demoscopica, Sala Stampa e Televoto si arriverà al verdetto. Moltaanche per ildel presidente ucrainoe per i numerosi ospiti: Depeche Mode, Gino Paoli e Ornella Vanoni. LA CRONACASERATA MINUTO PER MINUTO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Blanco sull'orlo di una crisi di nervi. La strage di fiori e la desertificazione delle aiuole da parte dell'artista, durante la prima serata del Festival di, tiene ancora banco. Sembrava uno scatto d'ira dovuto a un cattivo ritorno audio, poi si è detto che la performance rispecchiava il testo della canzone 'L'isola delle rose' e infine che ...La generalizzazione 'di genere' sulla classifica del Festival diprovoca la reazione polemica di Noemi, e Serena Bortone non nasconde il suo disappunto con un'occhiataccia che accende i social. Nella puntata di venerdì 10 febbraio di Oggi è un altro giorno, ...

