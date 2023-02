Sanremo 2023 | la conferenza stampa della quinta e ultima puntata | la scaletta e gli ospiti E a proposito della presunta lite tra Anna Oxa e Madame…

Leggi su isaechia

(Di sabato 11 febbraio 2023) Si è appena conclusa ladel Festival di. Riflettori subito puntati sui dati recordquartaandata in onda ieri sera. Ecco le parole del presidente di Rai Uno Coletta pubblicate da Tvblog.it: Rispetto allo scorso anno +250.000 teste in più nella sovrapposizione oraria dello scorso anno. La media delle 4 puntate va oltre il 62% di share. Complessivamente i target: incremento sulla serata analoga crescita femminile già tra gli 8-13 anni. Se dovessimo fare un confronto di share mi dicono che dobbiamo tornare indietro al 1987. Siamo molto contenti per i dati di ascolto, ma per la qualitànarrazioneserata attraverso questo formato che da alcuni anni ha un peso anche sulle ...